التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار والأضرار مادية ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

الوكالة الوطنية للاعلام: بعد كشف فوج الهندسة في الجيش اللبناني على المسيرة التي كان عثر عليها في وعر بلدة القليعة تم تفجيرها