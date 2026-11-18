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o
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o
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o
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o
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o
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مريض في مستشفى رزق - الأشرفية بحاجة لبلاكيت ولـ8 وحدات دم فئة O+ في مركز الصليب الاحمر - جونية للتبرع: 03544705
آخر الأخبار
2026-11-18 | 10:12
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مريض في مستشفى رزق - الأشرفية بحاجة لبلاكيت ولـ8 وحدات دم فئة O+ في مركز الصليب الاحمر - جونية للتبرع: 03544705
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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