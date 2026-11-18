معلومات للـLBCI: خلال مداهمة مطلوبين في بلدة الكويخات العكارية على خلفية خلاف عقاري بين عائلتين قطع عدد من الأهالي الطريق وحاولوا الإعتداء على عناصر دورية الجيش الأمر الذي أدى الى توقيف عدد منهم

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