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أكسيوس عن مصدر إسرائيليّ: نتنياهو أرسل رئيس الموساد لواشنطن الأسبوع الماضي للدفع باتجاه استئناف الحرب ضد إيران
آخر الأخبار
2026-11-19 | 00:02
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أكسيوس عن مصدر إسرائيليّ: نتنياهو أرسل رئيس الموساد لواشنطن الأسبوع الماضي للدفع باتجاه استئناف الحرب ضد إيران
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