بوتين: روسيا لم تبدأ أي حرب في أوكرانيا لكنها تسعى لإنهائها ومستعدة لمناقشة التسوية عبر القنوات العملية

بوتين: روسيا لم تبدأ أي حرب في أوكرانيا لكنها تسعى لإنهائها ومستعدة لمناقشة التسوية عبر القنوات العملية

بوتين: كييف وأوروبا لا توافقان على تقديم تنازلات في إطار التسوية الأوكرانية ومن المحتمل أن يتغير الموقف لاحقا