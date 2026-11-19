الحرس الثوري الإيراني: لن نقبل باستمرار الوضع الراهن أو حالة اللا حرب واللا سلم أو الحرب الاستنزافية

الحرس الثوري الإيراني: لن نقبل باستمرار الوضع الراهن أو حالة اللا حرب واللا سلم أو الحرب الاستنزافية

أعمال القمة الثلاثية في مدينة شنجن الصينية اختتمت بعد نحو ساعة وعشرين دقيقة من انطلاقها