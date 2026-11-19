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وكالة الأنباء العراقية: القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية على خلفية عمليات تهريب بمنطقة الجرف
آخر الأخبار
2026-11-19 | 08:05
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وكالة الأنباء العراقية: القبض على مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية على خلفية عمليات تهريب بمنطقة الجرف
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