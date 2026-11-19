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o
البقاع
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o
الجنوب
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o
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o
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o
كسروان
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o
متن
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق الكحالة صعودا - حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
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2026-11-19 | 10:11
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق الكحالة صعودا - حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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