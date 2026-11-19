ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لست مستعجلاً لاتخاذ أي قرار بشأن إيران وسنرى ما سيحدث في بداية السنة الجديدة

ترامب للقناة 12 الإسرائيلية: لست مستعجلاً لاتخاذ أي قرار بشأن إيران وسنرى ما سيحدث في بداية السنة الجديدة

التحكم المروري: تم رفع الشاحنة المعطلة على طريق الكحالة صعودا وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة