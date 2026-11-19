الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وين كنتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
أكسيوس عن مصدرين: البيت الأبيض طلب من البنتاغون وخبراء تقييماتهم لرد إيران على سيناريوهات ضربات أميركية
آخر الأخبار
2026-11-19 | 13:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أكسيوس عن مصدرين: البيت الأبيض طلب من البنتاغون وخبراء تقييماتهم لرد إيران على سيناريوهات ضربات أميركية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مصدرين:
البيت
الأبيض
البنتاغون
وخبراء
تقييماتهم
إيران
سيناريوهات
ضربات
أميركية
التالي
أكسيوس عن مصادر أميركية وإسرائيلية: مدير الموساد نقل لواشنطن مخاوف بشأن أنشطة إيران بتطوير أسلحة كيميائية
ترامب لأكسيوس: لست في عجلة من أمري لاتخاذ أي قرار بشأن إيران
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:31
الذهب يواصل الخسائر ويتراجع 2% في المعاملات الفورية إلى 3657.19 دولار للأوقية
آخر الأخبار
16:31
الذهب يواصل الخسائر ويتراجع 2% في المعاملات الفورية إلى 3657.19 دولار للأوقية
0
آخر الأخبار
16:22
القناة 12 الإسرائيلية: احتمال شنّ عملية عسكرية ضدّ إيران يتصاعد الا ان ذلك لن يسقط النظام
آخر الأخبار
16:22
القناة 12 الإسرائيلية: احتمال شنّ عملية عسكرية ضدّ إيران يتصاعد الا ان ذلك لن يسقط النظام
0
آخر الأخبار
16:17
وزارة الخارجية الإماراتية تندد بالنهج "التصعيدي والعدائي" للحكومة الصومالية تجاه الإمارات
آخر الأخبار
16:17
وزارة الخارجية الإماراتية تندد بالنهج "التصعيدي والعدائي" للحكومة الصومالية تجاه الإمارات
0
أخبار دولية
16:09
سوريا تعلن توقيف ضابط سابق اتهمته بالتخطيط لـ"كمين" أودى بأكثر من 150 مقاتلا معارضا
أخبار دولية
16:09
سوريا تعلن توقيف ضابط سابق اتهمته بالتخطيط لـ"كمين" أودى بأكثر من 150 مقاتلا معارضا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:31
الذهب يواصل الخسائر ويتراجع 2% في المعاملات الفورية إلى 3657.19 دولار للأوقية
آخر الأخبار
16:31
الذهب يواصل الخسائر ويتراجع 2% في المعاملات الفورية إلى 3657.19 دولار للأوقية
0
آخر الأخبار
16:22
القناة 12 الإسرائيلية: احتمال شنّ عملية عسكرية ضدّ إيران يتصاعد الا ان ذلك لن يسقط النظام
آخر الأخبار
16:22
القناة 12 الإسرائيلية: احتمال شنّ عملية عسكرية ضدّ إيران يتصاعد الا ان ذلك لن يسقط النظام
0
آخر الأخبار
16:17
وزارة الخارجية الإماراتية تندد بالنهج "التصعيدي والعدائي" للحكومة الصومالية تجاه الإمارات
آخر الأخبار
16:17
وزارة الخارجية الإماراتية تندد بالنهج "التصعيدي والعدائي" للحكومة الصومالية تجاه الإمارات
0
آخر الأخبار
15:44
متحدث باسم الخارجية الإيرانية على إكس: اتهامات أميركا لطهران بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية تهدف إلى إثارة الخوف وتبرير عمل عسكري
آخر الأخبار
15:44
متحدث باسم الخارجية الإيرانية على إكس: اتهامات أميركا لطهران بتطوير أسلحة كيميائية وبيولوجية تهدف إلى إثارة الخوف وتبرير عمل عسكري
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-09-29
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
اقتصاد
2026-09-29
صدي: سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم الـ300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى تعليقه
0
آخر الأخبار
2026-07-02
الشيباني من معراب: النقاش كان شفافًا وحريصًا على مصلحة سوريا ولبنان ووقعنا اللجنة الحكومية المشتركة
آخر الأخبار
2026-07-02
الشيباني من معراب: النقاش كان شفافًا وحريصًا على مصلحة سوريا ولبنان ووقعنا اللجنة الحكومية المشتركة
0
اقتصاد
2026-11-11
مراقبون من وزارة الصحة وجهوا اخطارات وأقفلوا محل لحوم في صيدا لمخالفته الشروط الصحية
اقتصاد
2026-11-11
مراقبون من وزارة الصحة وجهوا اخطارات وأقفلوا محل لحوم في صيدا لمخالفته الشروط الصحية
0
خبر عاجل
2026-09-10
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
خبر عاجل
2026-09-10
المجلس الدستوري يوقف مفعول قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
تقارير نشرة الاخبار
13:50
بعد 20 عامًا على إنجاز إيفرست.. مكسيم شعيا يحوّل مغامراته إلى قصص مصوّرة لإلهام الجيل الجديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
تقارير نشرة الاخبار
13:48
"عبّي حياة وسوق بوعي"... حملة أطلقتها IPT وجمعية "كن هادي"
0
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
حال الطقس
13:48
حال الطقس...
0
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
أخبار دولية
13:42
نتنياهو يرفع التأهب الأمني في إسرائيل وسط تصاعد الحديث عن هجوم محتمل على إيران نهاية الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
تقارير نشرة الاخبار
13:35
في لبنان: لم يعد للإنسانية مكان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
تقارير نشرة الاخبار
13:34
من قمة إيفرست إلى إلهام الأجيال الجديدة: مكسيم شعيا يستعيد إنجاز 2006 ويحوّله إلى رسالة للشباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
لبنان وجيرانه… نحو سوق زراعية أوسع
0
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
0
أخبار دولية
13:17
قمة شينزن... حوار نووي بين القوى الثلاث وأوكرانيا وإيران خارج البيان
أخبار دولية
13:17
قمة شينزن... حوار نووي بين القوى الثلاث وأوكرانيا وإيران خارج البيان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحة وتغذية
04:06
بطنها كالحامل… شابة مصرية أوهِمَت بأنّه "قولون" لتكتشف صدمة المرض في لبنان (فيديو)
صحة وتغذية
04:06
بطنها كالحامل… شابة مصرية أوهِمَت بأنّه "قولون" لتكتشف صدمة المرض في لبنان (فيديو)
2
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
أمن وقضاء
08:32
عون ترأس اجتماعا امنيا: الأمن مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون أو الانتقائية ولا غطاء لأي مخالف
3
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
أخبار لبنان
13:19
السفير الأميركي يزور كهرباء زحلة: "كأنو زحلة ما خصها بلبنان"
4
أخبار لبنان
08:21
بعد أكثر من ١٠ سنوات من الحملات الاعلامية والضغوط السياسيّة… القضاء ينتصر للنائب ميشال ضاهر ونجله مارك
أخبار لبنان
08:21
بعد أكثر من ١٠ سنوات من الحملات الاعلامية والضغوط السياسيّة… القضاء ينتصر للنائب ميشال ضاهر ونجله مارك
5
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
أمن وقضاء
12:03
أمر اليوم للجيش في عيد الاستقلال: لا تراجع عن استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة رغم الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية
6
فنّ
06:18
كايلي جينر بفستان ارتدته هيفاء وهبي قبل 18 عاماً (صور)
فنّ
06:18
كايلي جينر بفستان ارتدته هيفاء وهبي قبل 18 عاماً (صور)
7
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
أخبار لبنان
13:00
الجيش الاسرائيلي يعلن استهداف مداخل موقع عسكري سابق لحزب الله في جنتا بالبقاع لمنع إعادة تأهيله
8
أخبار دولية
01:13
ولي العهد السعودي يلتقي قائد "سنتكوم" في الرياض وسط التصعيد مع الحوثيين
أخبار دولية
01:13
ولي العهد السعودي يلتقي قائد "سنتكوم" في الرياض وسط التصعيد مع الحوثيين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More