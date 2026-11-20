الرئيس عون استقبل وزير الصحة الإماراتي: الأولوية تبقى إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية بالجنوب التي تضرّرت في الحرب الأخيرة ولبنان يرحّب بأي دعم إماراتي في هذا المجال ويتطلّع إلى تعاون في التحوّل الرقمي للقطاع الصحي وتدريب الكوادر اللبنانية

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