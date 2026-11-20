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أمير دولة قطر: تحدثت مع المستشار الألماني عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وضرورة إيصال المساعدات
آخر الأخبار
2026-11-20 | 09:40
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أمير دولة قطر: تحدثت مع المستشار الألماني عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وضرورة إيصال المساعدات
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