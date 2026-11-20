التحالف بقيادة السعودية: اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت صاروخين باليستيين أطلقتهما حركة الحوثي اليمنية باتجاه محافظة جازان جنوبي المملكة.



وذكر التحالف أن شظايا من الصاروخين سقطت في منطقة الشقيق. وقال الحوثيون المتحالفون مع إيران إنهم سيستهدفون محطة كهرباء هناك.



وأضاف التحالف أن جهات الاختصاص تباشر الموقع، دون الإدلاء بمعلومات عما إذا كان هناك خسائر بشرية أو أضرار أو ما إذا كانت محطة الكهرباء قد أصيبت.