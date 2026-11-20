الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ أعمال تجريف لأشجار الزيتون في تلة الشريقة في بلدة الخيام

الوكالة الوطنية للاعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ أعمال تجريف لأشجار الزيتون في تلة الشريقة في بلدة الخيام

ترامب: لا أريد الحديث عن ضمانات أمنية لأوكرانيا لأننا لم نتوصل إلى اتفاق بعد