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o
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23
o
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o
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o
كسروان
22
o
متن
22
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٢ جريحا في ١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2026-11-21 | 00:23
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٢ جريحا في ١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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