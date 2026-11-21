الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ فجرا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة برعشيت بالتزامن مع تحرك لآلياته عند أطراف البلدة

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ فجرا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة برعشيت بالتزامن مع تحرك لآلياته عند أطراف البلدة

سي إن إن عن مصادر: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختراق محتمل لقاعدة بياناته الوطنية للمعلومات الجنائية