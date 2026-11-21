الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا للتحذير من خطر محتمل في جازان

الدفاع المدني السعودي يصدر إنذارا للتحذير من خطر محتمل في جازان

أ.ف.ب: فنلندا تعلن رصد "هجوم بطائرة مسيّرة" على سفينة شحن روسية في بحر البلطيق