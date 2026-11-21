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بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
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القيادة المركزية الأميركية: المقاتلات الأميركية في الشرق الأوسط سليمة وفي أمان
آخر الأخبار
2026-11-21 | 09:52
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القيادة المركزية الأميركية: المقاتلات الأميركية في الشرق الأوسط سليمة وفي أمان
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11:42
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: الدبلوماسية ليست استسلاما والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق والسلام ليس نقيض الكرامة فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها
خبر عاجل
11:42
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: الدبلوماسية ليست استسلاما والتفاوض ليس تنازلا عن الحقوق والسلام ليس نقيض الكرامة فالقوة لا تقاس فقط بالقدرة على خوض الحروب بل أيضا بالشجاعة والحكمة في إنهائها عبر الدبلوماسية، خاصة حين يكون شعبك هو من سيدفع ثمنها
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آخر الأخبار
11:42
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: التفاوض ليس تنازلًا عن الحقوق والسلام ليس انتقاصًا عن الكرامة ولبنان وطن له الحق بالسلام وللشعب أقول لا تخافوا
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11:42
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: التفاوض ليس تنازلًا عن الحقوق والسلام ليس انتقاصًا عن الكرامة ولبنان وطن له الحق بالسلام وللشعب أقول لا تخافوا
0
خبر عاجل
11:40
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: في لبنان اليوم أكثرية لبنانية ثابتة وواضحة والأهم أنها عابرة للطوائف والمناطق تريد الدولة والاستقلال، وترفض الاحتلال والهيمنة وهناك دعم عربي ودولي لمسار استعادة سيادة لبنان واستقراره ولأن أمن لبنان جزء تأسيسي لأمن محيطنا
خبر عاجل
11:40
عون في ذكرى الـ83 للاستقلال: في لبنان اليوم أكثرية لبنانية ثابتة وواضحة والأهم أنها عابرة للطوائف والمناطق تريد الدولة والاستقلال، وترفض الاحتلال والهيمنة وهناك دعم عربي ودولي لمسار استعادة سيادة لبنان واستقراره ولأن أمن لبنان جزء تأسيسي لأمن محيطنا
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11:42
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: التفاوض ليس تنازلًا عن الحقوق والسلام ليس انتقاصًا عن الكرامة ولبنان وطن له الحق بالسلام وللشعب أقول لا تخافوا
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11:42
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: التفاوض ليس تنازلًا عن الحقوق والسلام ليس انتقاصًا عن الكرامة ولبنان وطن له الحق بالسلام وللشعب أقول لا تخافوا
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11:34
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: لا سلاح يخدم الخارج وهو جوهر مشروعنا الوطنيّ وهذا ما يعرضنا لحملات من الجهتين
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11:34
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: لا سلاح يخدم الخارج وهو جوهر مشروعنا الوطنيّ وهذا ما يعرضنا لحملات من الجهتين
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11:30
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: الأهم في توقيت الاحتفال في ظروفنا الراهنة أنه رغم كل ما أصاب استقلالنا يبقى الدرس الأوضح من تاريخنا أن لا بديل للبنانيين عن وطنهم ولا بديل لهذا الوطن عن دولة تحمي استقلاله وتصون سيادته
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11:30
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: الأهم في توقيت الاحتفال في ظروفنا الراهنة أنه رغم كل ما أصاب استقلالنا يبقى الدرس الأوضح من تاريخنا أن لا بديل للبنانيين عن وطنهم ولا بديل لهذا الوطن عن دولة تحمي استقلاله وتصون سيادته
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11:29
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: من هنا من نهر الكلب حيث نقشت على الصخر حكايات جيوش مرت وإمبراطوريات حكمت وقوى ظنت أنها ستبقى إلى الأبد نقف اليوم لنحتفل باستقلال لبنان
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11:29
رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: من هنا من نهر الكلب حيث نقشت على الصخر حكايات جيوش مرت وإمبراطوريات حكمت وقوى ظنت أنها ستبقى إلى الأبد نقف اليوم لنحتفل باستقلال لبنان
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