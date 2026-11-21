رئيس الجمهورية جوزاف عون لمناسبة ذكرى الـ83 للاستقلال: الأهم في توقيت الاحتفال في ظروفنا الراهنة أنه رغم كل ما أصاب استقلالنا يبقى الدرس الأوضح من تاريخنا أن لا بديل للبنانيين عن وطنهم ولا بديل لهذا الوطن عن دولة تحمي استقلاله وتصون سيادته

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