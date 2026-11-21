الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قصتي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
14
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عرض نتائج البحث
Enter
وزارة الداخلية بالبحرين تصدر تحذيرا من تهديد محتمل
آخر الأخبار
2026-11-21 | 13:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الداخلية بالبحرين تصدر تحذيرا من تهديد محتمل
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الداخلية
بالبحرين
تحذيرا
تهديد
محتمل
التالي
وزارة الاقتصاد نحو الإدارة الرقمية… 21 خدمة للملكية الفكرية online
وكالة فارس: سماع دوي انفجار في سيريك على الساحل الجنوبي لإيران والسبب غير معروف لكن قد يكون نتيجة إطلاق طلقة تحذيرية أو اصطدام سفينة بلغم بحري
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:11
حال الطقس
حال الطقس
14:11
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:11
حال الطقس
حال الطقس
14:11
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2026-09-23
كوشنر: مخاوف لدى الجانب الإسرائيليّ من ارتكاب أخطاء في غزة
أخبار دولية
2026-09-23
كوشنر: مخاوف لدى الجانب الإسرائيليّ من ارتكاب أخطاء في غزة
0
آخر الأخبار
2026-07-04
داغر للـLBCI: حزب الله قال إنه كان على رئيس الجمهورية أن يستخدم "أوراق القوة" التي يمتلكها لبنان والمقصود بذلك "سلاح حزب الله" فسؤالي هل يسلّم الحزب هذا السلاح للدولة اللبنانية؟
آخر الأخبار
2026-07-04
داغر للـLBCI: حزب الله قال إنه كان على رئيس الجمهورية أن يستخدم "أوراق القوة" التي يمتلكها لبنان والمقصود بذلك "سلاح حزب الله" فسؤالي هل يسلّم الحزب هذا السلاح للدولة اللبنانية؟
0
آخر الأخبار
2026-04-13
قاسم: المسار الوحيد الذي يحقق السيادة وينقذ لبنان هو تطبيق بنود الاتفاق وهي وقف العدوان بشكل كامل والانسحاب الفوري من كل الاراضي اللبنانية والافراج عن الاسرى وعودة الناس الى القرى والمدن واعادة الاعمار
آخر الأخبار
2026-04-13
قاسم: المسار الوحيد الذي يحقق السيادة وينقذ لبنان هو تطبيق بنود الاتفاق وهي وقف العدوان بشكل كامل والانسحاب الفوري من كل الاراضي اللبنانية والافراج عن الاسرى وعودة الناس الى القرى والمدن واعادة الاعمار
0
أخبار لبنان
2026-11-13
البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أكد دعم المفاوضات لإنهاء الحرب
أخبار لبنان
2026-11-13
البيان الختامي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أكد دعم المفاوضات لإنهاء الحرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
14:11
حال الطقس
حال الطقس
14:11
حال الطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
تقارير نشرة الاخبار
14:05
٧٧٧ طابعاً لرياضة المحركات... رحلة من شغف الرياضة إلى ذاكرة التاريخ في المعرض الدولي للطوابع
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
تقارير نشرة الاخبار
14:01
إيران تعلن استهداف مقاتلة أميركية وواشنطن تنفي إصابتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
درب لحفد – جاج: مشروع سياحي يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة لأهالي المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كازينو لبنان يستعد لاستضافة مهرجان الزمن الجميل غدًا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
كازينو لبنان يستعد لاستضافة مهرجان الزمن الجميل غدًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وزارة الاقتصاد نحو الإدارة الرقمية… 21 خدمة للملكية الفكرية online
تقارير نشرة الاخبار
13:34
وزارة الاقتصاد نحو الإدارة الرقمية… 21 خدمة للملكية الفكرية online
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من يطفئ نار أزمة الطبابة في فوج إطفاء بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من يطفئ نار أزمة الطبابة في فوج إطفاء بيروت؟
0
أخبار لبنان
13:06
جنوب لبنان بعد اليونيفيل: مَن يملأ الفراغ؟
أخبار لبنان
13:06
جنوب لبنان بعد اليونيفيل: مَن يملأ الفراغ؟
0
أخبار لبنان
13:04
السفير الأميركي ميشال عيسى للـLBCI: عاجلًا أم آجلًا...سيتحدث اللبنانيون والإسرائيليون مع بعضهم البعض
أخبار لبنان
13:04
السفير الأميركي ميشال عيسى للـLBCI: عاجلًا أم آجلًا...سيتحدث اللبنانيون والإسرائيليون مع بعضهم البعض
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:36
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
أمن وقضاء
02:36
أمن الدولة يوقف مروّجي مخدرات في الشمال ويضبط مواد مخدرة وأسلحة حربية
2
اقتصاد
04:38
لقاء بين حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور في واشنطن... والمناقشات أفضت إلى وضع خطة عمل حتى نهاية العام
اقتصاد
04:38
لقاء بين حاكم مصرف لبنان وجهاد أزعور في واشنطن... والمناقشات أفضت إلى وضع خطة عمل حتى نهاية العام
3
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
أخبار دولية
00:06
ترامب يمازح كبير موظفي البيت الأبيض الجديد بسؤاله: هل تريد الترشح للرئاسة؟
4
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
اخبار البرامج
15:08
"رجّعت مطربين عالسوق وهذه هديّة فضل شاكر لي"... وديع الشيخ في "المسار": "ما حدا قدر يهزّ إمارتي"
5
أخبار لبنان
09:00
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
أخبار لبنان
09:00
الجيش ينفّذ تدابير أمنية في البقاع والشمال وجبل لبنان والجنوب ويوقف 62 شخصًا، ويضبط أسلحة حربية وكمية من المخدرات
6
أخبار لبنان
02:21
أرنو قدّم إلى مجلس الأمن إحاطة عن تنفيذ الـ1701: توافق لبناني على ضرورة أن يبقى الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية
أخبار لبنان
02:21
أرنو قدّم إلى مجلس الأمن إحاطة عن تنفيذ الـ1701: توافق لبناني على ضرورة أن يبقى الأساس القانوني لأي ترتيبات دولية مستقبلية
7
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
اسرار
23:50
أسرار الصحف 21-11-2026
8
آخر الأخبار
06:21
التلفزيون الرسمي: إيران تبث فيديو "لمدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض تضم منصة إطلاق صواريخ مزدوجة
آخر الأخبار
06:21
التلفزيون الرسمي: إيران تبث فيديو "لمدينة صواريخ" جديدة تحت الأرض تضم منصة إطلاق صواريخ مزدوجة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More