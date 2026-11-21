الوكالة الوطنية: تفجير كبير عند مدخل زوطر الشرقية ما ادى الى اشتعال النيران

الوكالة الوطنية: تفجير كبير عند مدخل زوطر الشرقية ما ادى الى اشتعال النيران

قوة دفاع البحرين: دفاعاتنا تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية مساء اليوم