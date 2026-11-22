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o
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رئيس مؤتمر كوب31: المشاركون يرفضون اتفاق المناخ المقترح
آخر الأخبار
2026-11-22 | 06:35
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رئيس مؤتمر كوب31: المشاركون يرفضون اتفاق المناخ المقترح
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