مجلس النواب الليبيّ: نرفض أن تكون ليبيا طرفًا في النزاع الروسيّ الأوكرانيّ

مجلس النواب الليبيّ: نرفض أن تكون ليبيا طرفًا في النزاع الروسيّ الأوكرانيّ

نيويورك تايمز عن مصادر: الصينية التي كانت محور فضيحة شركة إنفيديا كانت تتواصل مع مسؤول استخباريّ صينيّ رفيع