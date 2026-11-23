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o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
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19
o
كسروان
22
o
متن
22
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأميركي
آخر الأخبار
2026-11-23 | 02:50
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأميركي
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