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معلومات للـLBCI: بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ترك الرائد آمر فصيلة الجديدة رهن التحقيق وأُوقف حارس الثكنة رهن التحقيق فيما يجري الاستماع إلى إفادات الموقوفين وذلك في إطار التحقيقات بفرار 6 سجناء من فصيلة الجديدة التابعة لقوى الأمن