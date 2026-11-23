معلومات الـLBCI: ارتفاع عدد الموقوفين في عملية تهريب المتفجرات في مشاريع القاع إلى خمسة والتحقيقات أصبحت في عهدة مخابرات الجيش بعدما كانت قد بدأت لدى الشرطة العسكرية

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