شدد وزير الثقافة غسان سلامة، في ختام منتدى أسوان حول الشرق الأوسط، على ضرورة إنهاء الاحتلال كشرط مسبق لأي اتفاق، وقال: "لأن الاحتلال وإقامة المناطق الأمنية بالقوة هما عقبتان أساسيتان أمام أي تفاهم في المنطقة، ولاسيما في جنوب لبنان".

وأكد أن "هندسة السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن تتم من خلال تجبّر طرف على الأطراف المحيطة به، واستمراره في احتلال أراضٍ ليست له، وقيامه بعمليات جرف وتدمير لقرى بأكملها".

ولفت إلى "ضرورة أن تكون مرجعية أي اتفاق هي القرارات الدولية، وليس الصفقات الجانبية، فالقرارات الدولية هي المرجعية التي يجب الاستناد إليها، لاسيما القرار 1701 بما يخص جنوب لبنان".

ودعا سلامة الأطراف العربية إلى "دعم لبنان من كل الجوانب، لاسيما في المنتديات الدولية وفي الأمم المتحدة، كما إلى دعمه لمعالجة موضوع النازحين، وللإسهام في عملية إعادة إعمار ما تمّ تهديمه على يد العدوان الإسرائيلي”.

وأكّد أنّ "لبنان يعتمد اعتماداً شديداً على التضامن العربي معه، وأنه مصمّم على العودة إلى الحضن العربي بكل قوة، وعلى التفاوض بنفسه عن كل ما يعنيه، دون أن تقوم أطراف ثالثة بالتفاوض عنه أو في غيابه".