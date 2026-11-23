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زياد بارود لـ"عشرين 30": اذا تمكنا من تشكيل مجموعات ضاغطة تذهب نحو معارك سياسية فممكن أن تحقق نتيجة ما ويجب نسج تحالفات ذكية على ملفات معينة