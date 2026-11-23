زياد بارود لـ"عشرين 30": حتّى اليوم لم يحصل أي اجتماع بعد ال2019 لمناقشة قانون اللامركزية ويمكن أن تحرّكها اللجان المشتركة في الفترة المقبلة واهميته هي بشكل اساسي لادارة التنوع وخطورته اليوم في تشويهه

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