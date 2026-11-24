الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط بلدة قبريخا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان

الجزيرة: غارة إسرائيلية على محيط بلدة قبريخا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان

رئيس البرلمان الإيراني: لن يتم اتخاذ أي خطوة ولن تكون هناك أي مفاوضات قبل تنفيذ شروطنا السبعة