بيان قطري أميركي مشترك: ملتزمون بتعميق التعاون وتعزيز الأولويات الإقليمية والدولية من خلال العمل الدبلوماسي

بيان قطري أميركي مشترك: ملتزمون بتعميق التعاون وتعزيز الأولويات الإقليمية والدولية من خلال العمل الدبلوماسي

الجيش الإيراني: لن يفتح مضيق هرمز قبل أن تتحقق مطالبنا وعلى مالكي ناقلات النفط التنسيق مع قواتنا للعبور الآمن