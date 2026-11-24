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o
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بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي اغتال نعيم أبو نحل رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس
آخر الأخبار
2026-11-24 | 07:09
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بيان لنتنياهو وكاتس: الجيش الإسرائيلي اغتال نعيم أبو نحل رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس
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