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الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق في حقول الزيتون في الغندورية بسبب القصف المدفعي الإسرائيلي
آخر الأخبار
2026-11-24 | 13:45
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الوكالة الوطنية للإعلام: اندلاع حريق في حقول الزيتون في الغندورية بسبب القصف المدفعي الإسرائيلي
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