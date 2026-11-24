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نبيل بو منصف لـ"جدل": أخشى أن نصل إلى نهاية كانون الأول مع انتهاء ولاية "اليونيفيل" بفراغ مطلق فيُفرض على لبنان التنسيق المباشر مع اسرائيل