عضو جمعية المصارف تنال الصباح لـ"جدل": هناك وعود وهمية بشأن قيمة الأموال التي سيستردّها المودعون... ومصرف لبنان يحاول لكن المواطن لن يرضى إلا بوجود صندوق النقد لأن الشعب اللبناني "فاسد"

عضو جمعية المصارف تنال الصباح لـ"جدل": هناك وعود وهمية بشأن قيمة الأموال التي سيستردّها المودعون... ومصرف لبنان يحاول لكن المواطن لن يرضى إلا بوجود صندوق النقد لأن الشعب اللبناني "فاسد"

نبيل بو منصف لـ"جدل": أخشى أن نصل إلى نهاية كانون الأول مع انتهاء ولاية "اليونيفيل" بفراغ مطلق فيُفرض على لبنان التنسيق المباشر مع اسرائيل