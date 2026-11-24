التحالف بقيادة السعودية: سنرد "بحزم" على هجمات الحوثيين في اليمن التي تستهدف المدنيين

التحالف بقيادة السعودية: سنرد "بحزم" على هجمات الحوثيين في اليمن التي تستهدف المدنيين

عضو جمعية المصارف تنال الصباح لـ"جدل": هناك وعود وهمية بشأن قيمة الأموال التي سيستردّها المودعون... ومصرف لبنان يحاول لكن المواطن لن يرضى إلا بوجود صندوق النقد لأن الشعب اللبناني "فاسد"