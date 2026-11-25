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o
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o
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o
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التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على مدخل بيروت الجنوبي
آخر الأخبار
2026-11-25 | 01:18
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التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على مدخل بيروت الجنوبي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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