بسام طليس: "روحوا شوفوا القوانين وشوفوا كم مادة بقانون السير الجديد ما بتتوافق مع الواقع اللبناني"

بسام طليس: "روحوا شوفوا القوانين وشوفوا كم مادة بقانون السير الجديد ما بتتوافق مع الواقع اللبناني"

طليس: لم نكن نتمنّى أن تدفعنا الحكومة إلى التحرّك ولو نفّذت وعودها لما وصلنا إلى هنا وبعض الوزراء يتعاونون فيما الباقون غائبون