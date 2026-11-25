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o
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التلفزيون العراقي: المحكمة الاتحادية العليا قضت بجواز نشر بغداد قوات لتأمين الحدود الدولية للعراق بما في ذلك في كردستان
آخر الأخبار
2026-11-25 | 06:34
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التلفزيون العراقي: المحكمة الاتحادية العليا قضت بجواز نشر بغداد قوات لتأمين الحدود الدولية للعراق بما في ذلك في كردستان
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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