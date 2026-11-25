ضبط لحوم وأسماك ودجاج غير صالحة للاستهلاك في النبطية

ضبط لحوم وأسماك ودجاج غير صالحة للاستهلاك في النبطية

الذهب يهبط في المعاملات الفورية إلى ما دون 3500 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ أيلول 2025