الشيخ قاسم: الوحدة الوطنية طريقة آداء ومواجهة إسرائيل تحتاج إلى تطبيقات عملية فماذا يقومون به غير التنازلات؟

الشيخ قاسم: الوحدة الوطنية طريقة آداء ومواجهة إسرائيل تحتاج إلى تطبيقات عملية فماذا يقومون به غير التنازلات؟

الشيخ قاسم: المقاومة هي مقاومة شرعية وطنية ويجب أن يكون لها الاولوية في الاحترام وهي من تتحمل أثمان حماية لبنان