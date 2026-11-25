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المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين: نفذنا عمليتين استهدفتا ميناءي جدة وجازان في السعودية
آخر الأخبار
2026-11-25 | 15:37
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المتحدث العسكريّ باسم الحوثيين: نفذنا عمليتين استهدفتا ميناءي جدة وجازان في السعودية
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