النائب جورج عطالله للـLBCI: حذّرنا كتيّار من ملف ضهر البيدر لأنّه ملف يجرّ البلاد إلى حرب خصوصًا أنّه ليس بالضروريّ أن يكون الحزب الجهة الوحيدة المسلّحة ونتخوّف من أن يكون هناك أطراف تريد التوجّه نحو حرب

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