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o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
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23
o
جبل لبنان
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o
كسروان
23
o
متن
23
o
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دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
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النائب جورج عطالله للـLBCI: حذّرنا كتيّار من ملف ضهر البيدر لأنّه ملف يجرّ البلاد إلى حرب خصوصًا أنّه ليس بالضروريّ أن يكون الحزب الجهة الوحيدة المسلّحة ونتخوّف من أن يكون هناك أطراف تريد التوجّه نحو حرب
آخر الأخبار
2026-11-26 | 03:33
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النائب جورج عطالله للـLBCI: حذّرنا كتيّار من ملف ضهر البيدر لأنّه ملف يجرّ البلاد إلى حرب خصوصًا أنّه ليس بالضروريّ أن يكون الحزب الجهة الوحيدة المسلّحة ونتخوّف من أن يكون هناك أطراف تريد التوجّه نحو حرب
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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