التالي

الرئيس نواف سلام: حذّرت من أن تُضاف فجوة الذكاء الاصطناعيّ إلى فجواتنا فيكون اكتساب هذه الميزة مرهون بالقدرة المالية الأسرية أو غيرها من الأسباب