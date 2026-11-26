لقاء جمع وزير الطاقة بوفد من الإمارات... نقاش في حاجات لبنان من مشاريع تتعلق بالكهرباء

لقاء جمع وزير الطاقة بوفد من الإمارات... نقاش في حاجات لبنان من مشاريع تتعلق بالكهرباء

الجيش الكويتي: القوات المسلحة رصدت اليوم عددا من الطائرات المسيرة المعادية داخل المجال الجوي الكويتي وقد تم التعامل معها