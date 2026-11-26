مصدران لرويترز: تحالف أوبك+ سيبقي على الأرجح مستويات إنتاج النفط المستهدفة دون تغيير للربع الأول من عام 2027 على الأقل خلال اجتماع يوم الأحد

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