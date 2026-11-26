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البقاع
14
o
الجنوب
21
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
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مصدران لرويترز: تحالف أوبك+ سيبقي على الأرجح مستويات إنتاج النفط المستهدفة دون تغيير للربع الأول من عام 2027 على الأقل خلال اجتماع يوم الأحد
آخر الأخبار
2026-11-26 | 08:43
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مصدران لرويترز: تحالف أوبك+ سيبقي على الأرجح مستويات إنتاج النفط المستهدفة دون تغيير للربع الأول من عام 2027 على الأقل خلال اجتماع يوم الأحد
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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