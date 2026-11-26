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البقاع
11
o
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20
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
21
o
متن
21
o
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عراقجي: الحادث بالكويت مريب ويبدو وكأنه تدبير مسبق للحرب ونحن مستعدون للتعاون مع الكويت وإيطاليا لتحديد أسبابه
آخر الأخبار
2026-11-26 | 16:53
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عراقجي: الحادث بالكويت مريب ويبدو وكأنه تدبير مسبق للحرب ونحن مستعدون للتعاون مع الكويت وإيطاليا لتحديد أسبابه
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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