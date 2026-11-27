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o
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o
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o
كسروان
23
o
متن
23
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الوكالة الوطنية للاعلام: تفجيرات اسرائيلية عنيفة في القنطرة
آخر الأخبار
2026-11-27 | 08:20
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الوكالة الوطنية للاعلام: تفجيرات اسرائيلية عنيفة في القنطرة
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