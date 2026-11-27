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o
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o
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o
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o
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o
متن
22
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الجيش الأميركي: طائرات عسكرية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة باسيفيك آرتشر التي ترفع علم بالاو
آخر الأخبار
2026-11-27 | 12:00
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الجيش الأميركي: طائرات عسكرية أطلقت ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة باسيفيك آرتشر التي ترفع علم بالاو
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