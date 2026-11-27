وزارة الدفاع الروسية: تدمير 74 مسيّرة أوكرانية فوق بيلغورود وبريانسك وكورسك ونوفغورود منذ صباح اليوم

وزارة الدفاع الروسية: تدمير 74 مسيّرة أوكرانية فوق بيلغورود وبريانسك وكورسك ونوفغورود منذ صباح اليوم

مصادر لرويترز: أسطول عسكري روسي ثان كان متجها إلى ليبيا عاد أدراجه في البحر المتوسط بعد غرق سفينة حربية في 22 تشرين الثاني