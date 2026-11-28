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هيئة بحرية بريطانية: ربان سفينة شحن أبلغ عن صعود أشخاص مسلحين غير مصرح لهم إلى متن السفينة
آخر الأخبار
2026-11-28 | 03:10
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هيئة بحرية بريطانية: ربان سفينة شحن أبلغ عن صعود أشخاص مسلحين غير مصرح لهم إلى متن السفينة
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