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o
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وكالة نقلا عن الجيش الإيراني: اشتعال النيران بناقلة بعد اصطدامها بلغم في مسار غير مصرح به قرب مضيق هرمز
آخر الأخبار
2026-11-28 | 16:37
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وكالة نقلا عن الجيش الإيراني: اشتعال النيران بناقلة بعد اصطدامها بلغم في مسار غير مصرح به قرب مضيق هرمز
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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