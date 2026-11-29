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الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لمستشار الأمن القومي العراقي أن إيران تتوقع منع استغلال أراضي دول الجوار ضدها
آخر الأخبار
2026-11-29 | 08:48
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الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد لمستشار الأمن القومي العراقي أن إيران تتوقع منع استغلال أراضي دول الجوار ضدها
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